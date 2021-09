Riforma della giustizia ​Arriva il tribunale delle famiglie, sarà competente su minori e divorzi L'emendamento delle relatrici Modena (Fi), Rossomando (Pd) e Unterberger (Svp) alla riforma del processo civile. Era stata la stessa ministra Cartabia a presentare un emendamento di riforma nei giorni scorsi

È in arrivo una riforma nell'ambito del processo civile italiano. E' il "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" a cui saranno "trasferite le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni" e tutte le materie riguardanti la famiglia, le separazioni o il divorzio.E' quanto previsto in un emendamento appena depositato in commissione giustizia del Senato dalle relatrici Fiammetta Modena (Fi), Anna Rossomando (Pd) e Julia Unterberger (Svp) al termine di una riunione al ministero.L'emendamento sarà votato in Senato tra oggi pomeriggio e domani. Era stata la stessa ministra Cartabia a presentare un emendamento di riforma nei giorni scorsi."L'istituzione del tribunale per la famiglia e i minori è un passo importante, dopo l'unificazione del rito che aveva proposto il governo con i suoi emendamenti. Permette anche di parificare realmente i diritti di tutti i minori, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, assicurando tutte le garanzie. Come relatrici abbiamo raccolto e riformulato proposte presentate da quasi tutti i gruppi".Ha detto all'Ansa Rossomando (Pd). Per quanto riguarda poi gli emendamenti alla parte che riguarda il rito, Rossomando ha aggiunto che "il Pd si sta impegnando perchè la procedura assicuri la tutela alle vittime di violenza, sia diretta sia assistita". Tra oggi e domani la commissione giustizia del senato volterà gli emendamenti.