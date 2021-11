La sim è inserita in uno smartphone in oro Per la prima volta all'asta un numero di telefono speciale che richiama la numerologia cinese La sim card appartiene alla categoria con numeri esclusivi e rari in tutto il mondo

Un'asta, quella di "Asian Art", davvero particolare. Si terrà il 2 dicembre a Milano, organizzata dalla casa Wannenes: andrà per la prima volta all'incanto una sim card per cellulare attiva con il numero speciale X888888888. La particolare ed esclusiva sim ripete nove volte il numero 8 che rappresenta la fortuna per il mondo cinese. L'asta, come riferisce l'Adnkronos, non avrà una stima di partenza ma sarà ad offerta libera.La sim card appartiene alla categoria con numeri esclusivi e rari in tutto il mondo. Ha il numero con la portabilità, pertanto, è possibile cambiare l'operatore telefonico che può offrire il miglior contratto sul mercato. Il cambio di proprietà potrà essere effettuato in pochi giorni lavorativi successivi all'asta. Data l'importanza simbolica della cifra, la sim card è inserita in uno smartphone di ultima generazione in oro, realizzato appositamente con inciso sul retro un grande 8, numero che si ripete nove volte in entrambi i lati.La "magia" del numero 8 permea le tradizioni culturali e affiora nelle scelte della vita di tutti i giorni in Cina. Per la numerologia cinese, che ha da sempre un ruolo importante anche nella vita quotidiana, 8 è un numero potentissimo, segno di buon augurio, di prosperità, di fortuna, perché la sua pronuncia, '"ba", è molto simile alla parola fa che significa "fare fortuna", soprattutto nelle ragioni meridionali, dove nei dialetti locali (per primo il cantonese), il carattere di scrittura "ba", che significa "otto", si legge proprio "fa". Il numero 8 è comunque associato alla buona salute, alla prosperità, al successo e allo status sociale e per questo motivo è il preferito anche nel mondo degli affari.Capita addirittura che alcune persone siano disposte a sborsare somme ingenti per potersi aggiudicare una targa automobilistica o un numero telefonico contente più volte il numero 8, così come sono molto ambiti gli appartamenti all'ottavo piano, che hanno quindi valori immobiliari particolarmente elevati. Se ruotato di 90 gradi, il numero otto diventa il simbolo dell'infinito, e chi acquisterà questa piccola meraviglia tecnologica vedrà moltiplicata la propria fortuna in eterno.