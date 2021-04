Vaccini AstraZeneca, Locatelli: "Raccomandato uso preferenziale over 60" Riunione straordinaria ministri Salute Ue: verso raccomandazione uso preferenziale over 60 in tutta Europa

Condividi

Dopo le valutazioni Ema in relazione al vaccino anti Covid-19 Vaxzevria di AstraZeneca, sono il presidente del CSS, Franco Locatelli, il Dg di AIFA, Nicola Magrini e il Dg della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza a fare il punto della situazione per l'Italia.L'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. E' quanto si apprende da fonti qualificate che seguono da vicino lo svolgimento della riunione straordinaria dei ministri della Salute dell'Ue in corso in videoconferenza. L'indicazione potrebbe essere accolta da tutti i paesi Ue in una posizione unitaria attualmente in discussione."Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni". Così Franco Locatelli all'incontro Governo-Regioni. "Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose", ha aggiunto.Il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha cercato di rassicurare i presidenti di Regione, preoccupati che la popolazione non si fidi più di AstraZeneca, secondo quanto si apprende, sostenendo che non deve preoccupare il fatto che prima il vaccino fosse raccomandato per gli under 60 e ora per gli over 60."Non ci sono casi di trombosi dopo la seconda dose" di Astrazeneca, avrebbe detto il commissario Francesco Figliuolo all'incontro con le Regioni, secondo quanto si apprende da fonti che assistono alla riunione. Sul piano vaccinale il generale ha affermato che "apriamo da domani la categoria 60-79 anni ad Astrazeneca. Una platea di circa 13 milioni di persone, due milioni dei quali hanno già avuto la prima dose". "Bene che le Regioni abbiano aumentato la quota di over 80. Dobbiamo coprire prima possibile questa fascia di età", avrebbe aggiunto.Secondo quanto apprende LaPresse, il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla riunione tra governo ed enti locali sul dossier Astrazeneca, avrebbe detto : "Arriveranno indicazioni precise" dall'esecutivo, "probabilmente nella notte".Governo, e Regioni, Anci e Upi si sono confrontati, quindi, sul caso AstraZeneca e sul piano nazionale di vaccinazione anti-Covid alla luce delle decisioni sul farmaco anglo-svedese, in seguito al pronunciamento dell'Ema e al vertice dei ministri della Salute Ue. Per l'Esecutivo presente la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Presente anche il commissario Francesco Paolo Figliuolo.Si sta procedendo verso una soluzione unitaria partendo da una situazione quanto mai asimmetrica in Europa: in Francia si utilizza AstraZeneca solo sopra i 55 anni, così come in Belgio e in Finlandia sopra i 55, in Germania sopra i 60 (sotto questa età per chi ha già avuto una prima dose, si raccomanda l'uso di un altro prodotto), in Spagna nella fascia di età 55-65 (sopra i 65 solo per lavoratori dei servizi essenziali), in Olanda e Danimarca il vaccino è sospeso, in Svezia restrizioni sotto i 65 anni, in Lituania solo over 65, In Italia chi rifiuta può mettersi in attesa per ottenere un prodotto alternativo.I Ventisette devono coordinarsi e "parlare con una sola voce, quella dell'Ue" sul vaccino AstraZeneca contro il coronavirus, di cui diversi paesi hanno già limitato l'uso. Bisogna farlo per non alimentare la sfiducia. Lo dice il commissario europeo per la salute Stella Kyriakides. "È essenziale che seguiamo un approccio coordinato. Dobbiamo parlare con una sola voce in tutta l'Ue per aumentare la fiducia del pubblico" sul tema della vaccinazione, ha twittato.Ancora in corso l'incontro dei ministri della Salute dell'Unione europea che fa seguito alla conferenza Ema di Bruxelles sul vaccino di AstraZeneca, per fare il punto della situazione e decidere se mettere limitazioni all'uso del siero anglo-svedese.I ministri della Sanità dei 27 Stati membri dell'Ue discutono sulle raccomandazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) riguardo al raro rischio di coaguli di sangue dal vaccino AstraZeneca.Si prevede che i risultati dell'Ema - che i coaguli di sangue con basse piastrine dovrebbero figurare come effetti collaterali molto rari del vaccino AstraZeneca - avranno un impatto immediato sulla vaccinazione e richiederanno una risposta coordinata. "Ci aspettiamo che questo annuncio avrà un impatto diretto e immediato non solo sui nostri piani di vaccinazione nazionali, ma anche sulla fiducia dei nostri cittadini nei vaccini contro il Covid-19", afferma una lettera visionata da Reuters.Gli Stati Uniti non hanno bisogno del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19, ma ciò "non rappresenta un'accusa" nei confronti di questo prodotto. Lo ha detto Anthony Fauci alla Cnn: "Abbiamo già tre vaccini eccellenti nel paese e anche se la Food and Drug Administration dovesse giudicare quello AstraZeneca un buon vaccino e dare l'autorizzazione di emergenza, abbiamo già dosi sufficienti di buone immunizzazioni in America".