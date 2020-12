AstaZeneca annuncia: test congiunti con vaccino russo Il Fondo russo per gli investimenti diretti e l'Istituto Gamaleya hanno offerto ad AstraZeneca di utilizzare i due componenti (vettori adenovirali umani1) del vaccino Sputnik V negli studi clinici di AstraZeneca

Il ramo russo del gigante farmaceutico AstraZeneca ha dichiarato che intende utilizzare parte del vaccino Sputnik V russo in futuri studi clinici. "Oggi annunciamo un programma di sperimentazione clinica per valutare la sicurezza e l'immunogenicità di una combinazione di AZD1222, sviluppato da AstraZeneca e dalla Oxford University, e del vaccuno Sputnik V, sviluppato dall'istituto di ricerca russo Gamaleya", afferma AstraZeneca in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web.I dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che il vaccino di AstraZeneca, in fase di sviluppo insieme con l'Università di Oxford, ha un'efficacia media del 70,4%, sulla base di un'analisi aggregata dei dati ad interim degli studi in fase avanzata. Secondo la parte russa, i risultati preliminari della sperimentazione clinica del vaccino Sputnik V hanno mostrato la sua efficacia superiore al 90%, il 23 novembre 2020. Il Fondo russo per gli investimenti diretti e l'Istituto Gamaleya hanno offerto ad AstraZeneca di utilizzare i due componenti (vettori adenovirali umani1) del vaccino Sputnik V negli studi clinici di AstraZeneca. "AstraZeneca ha accettato - secondo il Fondo - la proposta e inizierà le sperimentazioni cliniche del suo vaccino in combinazione con il vettore adenovirale umano di tipo Ad26 di Sputnik V entro la fine del 2020. Questa ricerca consentirà agli scienziati di AstraZeneca di studiare la possibilità di aumentare l'efficacia del loro vaccino attraverso l'applicazione di questo approccio combinato".