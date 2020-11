Atleta nordcoreano scappa in Corea del Sud saltando filo spinato alto 3 metri

Condividi

Le autorità della Corea del Sud hanno diffuso la notizia che un atleta nordcoreano, un ginnasta sui trent’anni, è riuscito ad entrare nel paese saltando una barriera di filo spinato alta 3 metri. L’uomo, di bassa statura, ha insospettito le autorità sudcoreane, che lo hanno interrogato sulle piste che ha usato per arrivare al confine e sui motivi del suo gesto. Inoltre, le autorità sudcoreane, per verificare la fattibilità dell’impresa, l’hanno fatto saltare per ben due volte sopra un simile ostacolo. Secondo i militari sudcoreani, che hanno verificato sul posto lo stato del filo spinato, i pali che reggevano il filo sembravano inclinati, ma non c’erano segni del taglio del filo spinato. Rimane un mistero del perché i sensori non hanno fatto azionare l’allarme. Esperti sudcoreani attribuiscono la riuscita dell’impresa al peso “estremamente leggero” dell’atleta nordcoreano.