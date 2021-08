Cybersecurity, approvata la legge Attacco hacker Regione Lazio, esperti e magistrati al lavoro Prenotazioni vaccini nel Lazio disponibili entro 72 ore, afferma l'assessore regionale alla Salute D'Amato. La Procura di Roma apre indagine, collabora il pool antiterrorismo. L'esperto in cybersecurity a Rainews24: "Digitalizzazione ha obbligato a usare strumenti che molti non conoscono"

"Tra 72 ore partiranno le nuovesu un'altra piattaforma informatica". ha detto martedìmentre, nella stessa giornata, il ministro dell'Internoin merito all'attacco hacker che da domenica 1° agosto ha paralizzato il sistema informatico della Regione Lazio impedendo la prenotazione dei vaccini covid.Compromessa anche lama, assicura il presidente della Regione Nicola Zingaretti, i dati sensibili. La procura di Roma ha aperto un: alle indagini lavorano i magistrati del pool crimini informatici e anche quelli dell'"L'attacco degli hacker alla Regione Lazio? Perché vi sorprendete? Sapete che la Nato, nell'ultimo vertice, ha equiparato gli attacchi cibernetici a quelli via mare, via terra, via cielo? E ha concluso che per fronteggiarli servirà ancora una volta il. Insomma, se questa è una guerra nuova per il dominio dello spazio cibernetico, va combattuta insieme com'è sempre stato", afferma, in un'intervista al 'Corriere della Sera', il presidente del Copasir Adolfo Urso.Secondo Urso, "il guaio degli attacchi cibernetici è che non è mai chiara la fonte. Mi spiego: tu in base alla tecnologia usata dagli hacker puoi ipotizzare una provenienza, ma il camuffamento in un campocome questo è molto più facile. Perciò bisogna intervenire su altri fronti: realizzare un perimetro di sicurezza cibernetico proteggendo al massimo reti, imprese, banche dati e realizzare il cosiddetto cloudnazionale. E poi, lo indicavamo già in quella relazione al Parlamento, si profila come sempre più necessario l'per individuare fattispecie nuove di reato, nuove aggravanti. È giusto mettere mano al codice per aggiornarlo".La questione della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e le relative procedure di sicurezza sono un argomento sensibile, sottolinea a Rainews24 l'esperto in cybersecurity Arturo Di Corinto:Di Corinto ricorda che "il ministro della Transizione digitale Colao ha detto in un'intervista che, abbiamo rapporti dell'Agid, l'agenzia per l'Italia digitale che dicono che le misure anche minime di sicurezza, pur scritte, non vengono rispettate nella Pa". Un problema ancora più vasto per quanto riguarda le aziende private. La digitalizzazione 'a tappe forzate' a causa della pandemia, sottolinea l'esperto, "ha fatto ripensare il rapporto con il digitale" e molto spesso "ha obbligato le persone ad usare strumenti che conoscono poco".La sicurezza cibernetica nazionale potrebbe ripartire dalla legge,, che istituisce anche l'Anc,. Tra i motivi dell'accelerazione c'è anche la necessità che il testo approvato sia sul tavolo del prossimo Cdm per permettere al presidente del Consiglio Mario Draghi di nominare ufficialmente i vertici dell'Agenzia, che la legge mette alle sue dirette dipendenze.Il presidente del Consiglio dei ministri potrà nominare e revocare il direttore generale e il vice direttore generale, nomine che dovranno essere preventivamente inviate al Copasir e alle competenti commissioni parlamentari. La sicurezza digitale è unae uno degli investimenti chiave per la transizione digitale della pubblica amministrazione a cui sono destinati circadi euro. Con la nuova legge l'Anc assume compiti finora sparsi tra ministero dello Sviluppo economico, presidenza del Consiglio, Dis e Agid, l'agenzia per l'Italia digitale.Secondo il presidente del Copasir Adolfo Urso, "l'Agenzia sarà a regime con, presi dalla Pubblica amministrazione e poi anche attraverso gare e chiamate dirette. La resilienza cibernetica diventerà realtà con in campo le imprese, le università, la Pa e la formazione. L'accelerazione del passaggio al digitale, dalla profilassi vaccinale allo smart working determinato dal lockdown dovuto alla pandemia, ha aumentato a dismisura il raggio d'azione del sistema cibernetico e di conseguenza la sua vulnerabilità".