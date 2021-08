Africa Attacco jihadista in Burkina Faso: 47 morti, almeno 30 le vittime civili

Almeno 47 persone, tra cui trenta civili, quattordici soldati e tre ausiliari dell'esercito, sono state uccise oggi in un attacco di sospetti jihadisti contro un convoglio militare.Da fonti governative si comunica che il convoglio militare stava scortando personale civile, nel nord del Burkina Faso."Un convoglio misto composto da civili, elementi delle forze di difesa e sicurezza (Fds) e volontari per la difesa della patria (Vdp) è stato l'obiettivo di un attentato terroristico a 25 km da Gorgadji (Nord), durante il quale sono morti 30 civili, 14 soldati e 3 volontari per la difesa della patria".Questa la dichiarazione del governo locale, attraverso una nota ufficiale diffusa dal ministero delle Comunicazioni.