Lotta alla pandemia Covid-19, il presidente Mattarella si sottoporrà al vaccino appena possibile Il Capo dello Stato pronto a dare l'esempio ai cittadini

Condividi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si sottoporrà quando sarà possibile alla vaccinazione contro il Covid senza ovviamente scavalcare l'ordine delle precedenza delle categorie a rischio, secondo le disposizioni delle competenti autorità."Il Quirinale ci fa sapere che Mattarella farà il vaccino anti Covid, rispettando l'iter e senza scavalcare nessuno. E ci fa sapere anche che, se c'è bisogno, per una questione educativa, di dare un riscontro mediatico alla vaccinazione verrà fatto nelle forme più opportune". Lo scrive la versione online del "Foglio", giornale che ha lanciato un appello alle alte cariche istituzionali e ai leader politici per la sensibilizzazione in vista della campagna vaccinale contro il Covid-19.