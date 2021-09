Bataclan, la mamma di Valeria Solesin: fu attacco all'essere cittadini Nella sala da concerti ci fu il numero più alto di vittime, tra cui la giovane veneziana. Sua madre oggi afferma: non ho paura dei terroristi, li disprezzo

Nella notte del Bataclan Parigi visse le ore più terribili: i morti furono 130, i feriti oltre 400. Il numero più alto di vittime fu appunto alla sala da concerto diventata simbolo della strage. Fra loro Valeria Solesin, studentessa veneziana di 28 anni, che stava seguendo un dottorato in demografia alla Sorbona, e la notte del 13 novembre 2015 era al Bataclan con il fidanzato e una coppia di amici per il concerto del gruppo rock Eagles of Death Metal.21.20: scoppiano le prime sparatorie simultaneamente in diversi luoghi. Tre esplosioni accanto allo Stade de France dove si sta giocando l'amichevole Francia-Germania alla presenza del presidente, Francois Hollande, e di 80 mila spettatori. Una persona viene uccisa, oltre ai tre attentatori suicidi. Nel 10/mo arrondissement, attacco contro il ristorante Le Petit Cambodge, dove vengono colpite a morte 12 persone. In Rue de Charonne, nell'11/mo arrondissement, i morti sono 18 in una sparatoria che dura 2/3 minuti, secondo i testimoni. Sempre nell'11/mo arrondissement, vicino a Place de La Republique, cinque persone cadono sotto i colpi dei terroristi nella pizzeria La Casa Nostra. In un altro attacco nei pressi della Piazza viene uccisa un'altra persona.Al Bataclan è in corso un concerto del gruppo americano Eagles of Death Metal con 1.500 spettatori quando i terroristi fanno irruzione e cominciano a sparare sul pubblico, urlando Allah akbar e prendendo un centinaio di ostaggi. Hollande si reca al ministero dell'Interno per monitorare la situazione insieme a al responsabile del dicastero, Barnard Cazeneuve, e il premier, Manuel Valls. Diverse linee della metro vengono chiuse dalla polizia. Un primo bilancio della polizia parla di 18 morti.00.01: Hollande dichiara lo Stato d'emergenza.00.30: la polizia lancia il blitz contro il Bataclan, mezz'ora dopo l'operazione è conclusa. Agli occhi dei soccorritori si apre una carneficina, con almeno 82 morti tra gli spettatori, oltre ai 3 kamikaze che si sono fatti saltare in aria e a un quarto attentatore colpito a morte.Vengono schierati 1.500 soldati a Parigi e ripresi i controlli alle frontiere. Il bilancio supera le 120 vittime."Sono persone di cui ho il massimo disprezzo, non più di questo: mi sono piuttosto indifferenti. Non mi fanno paura". Così Luciana Milani, la madre di Valeria Solesin, vittima italiana alla strage del Bataclan, descrive le proprie sensazioni nei confronti dei terroristi responsabili degli attentati a Parigi del 13 novembre 2015, in un'intervista a Il Gazzettino, nel giorno dell'apertura del processo in Francia."Penso - afferma Milani - che sarà un processo miliare, e sono felice di come la Francia lo sta trattando, di come stia informando noi parti civili: è un fatto sostanziale e non solo di rispetto verso le vittime e i parenti". La morte di Valeria "è stato un attacco al modo di vivere occidentale. E' stato un attacco all'essere cittadini, alla polis, alla comunità. Mapenso che il processo - continua la madre di Valeria - lascerà questo aspetto sullo sfondo per radicarsi sui fatti e su come sia stato possibile succedesse".Dopo quel lutto "sia io che mio figlio e mio marito - racconta - abbiamo cercato di essere quelli di prima, speriamo di esserci riusciti. Nessuno ci ha lasciato soli, dalla città alle istituzioni. Poi però, ci sono i momenti in cui sei da solo", conclude.