Attesa per la Bce, l’Europa frena

di Paolo Gila Mercati europei prudenti, in attesa del Consiglio direttivo della Bce a cui seguirà domani la comunicazione sui tassi monetari. Gli investitori sono anche attenti ai venti di inflazione che spirano da Oriente, anche se oggi il prezzo del petrolio ha manifestato una leggera correzione, con il Brent sceso a 85,40 dollari il barile e il Wti a 83,70 dollari.In questo contesto ecco la fotografia dei listini in chiusura, con Milano che segnato -0,61%. Londra ha ceduto lo 0,33% come Francoforte. Parigi ha limitato il calo allo 0,19%.A Wall Street sono iniziate le pubblicazioni delle trimestrali e alle 17 e 30 ora italiana il Dow Jones registra -0,22% e il Nasdaq +0,44%.Sul mercato dei titoli di stato lo spread btp/bund si porta a 110 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,94%, mentre l’euro si cambia a 1 dollaro e 16 cents.