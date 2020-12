ITALIA

2020/12/05 11:57

Tribunale solleva legittimità su applicazione legge Severino Atti Corte Costituzionale, Pogliese torna sindaco di Catania. "Gioia, ho sempre rispettato leggi" Il primo cittadino era stato sospeso dall'incarico per 18 mesi per essere stato condannato a quattro anni e tre mesi per peculato dal Tribunale di Palermo per l'uso di rimborsi spesi quando era capogruppo all'Ars del Pdl

Cinque condanne per spese pazze C'è anche il sindaco di Catania, Pogliese Condividi Il Tribunale civile di Catania, accogliendo la richiesta del collegio di difesa sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'applicazione della legge Severino, ha trasmesso gli atti della richiesta di "annullamento" alla Corte costituzionale sulla sospensione dall'incarico di sindaco di Salvo Pogliese.



La decisione è esecutiva e Pogliese, che era stato sospeso dall'incarico per 18 mesi per essere stato condannato a quattro anni e tre mesi per peculato dal Tribunale di Palermo per l'uso di rimborsi spesi quando era capogruppo all'Ars del Pdl, è reintegrato nell'incarico di sindaco.



"Gioia per reintegro, ho sempre rispettato leggi"

"Con il cuore colmo di gioia e felicità mi è stato appena comunicato che il Tribunale di Catania riparando una palese ingiustizia, mi ha reintegrato nel ruolo di sindaco di Catania, laddove i cittadini hanno voluto che esercitassi il mio mandato elettorale". Così Salvo Pogliese sulla decisione del Tribunale civile.



