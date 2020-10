Hong Kong, attivista pro-democrazia Tony Chung accusato di secessione E' stato trattenuto in custodia cautelare fino alla prossima udienza del 7 gennaio e rischia da 10 anni all'ergastolo se condannato secondo la nuova legge

Condividi

Tony Chung, attivista pro-democrazia di 19 anni, è comparso in tribunale dove è stata formalizzata l'accusa di secessione: è il primo caso di imputazione mossa sulla base della nuova, contestatissima, legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. Chung è accusato anche di riciclaggio di denaro sporco e cospirazione per pubblicare contenuti sediziosi. E' stato trattenuto in custodia cautelare fino alla prossima udienza del 7 gennaio e rischia da 10 anni all'ergastolo se condannato secondo la nuova legge. Chung è un ex membro di Student Localism, un piccolo gruppo che sostiene l'indipendenza di Hong Kong dalla Cina.Il gruppo aveva annunciato di aver sciolto la sua rete di Hong Kong poco prima che Pechino ricoprisse la città con la nuova legge sulla sicurezza alla fine di giugno, ma ha mantenuto i suoi capitoli internazionali. La legge - adottata in risposta alle enormi proteste a favore della democrazia che hanno travolto la citta' l'anno scorso - ha fissato una serie di nuovi crimini, tra cui l'espressione di alcune opinioni politiche, come la difesa dell'indipendenza o di una maggiore autonomia di Hong Kong dalla Cina. Chung e altri tre membri di Student Localism erano stati arrestati per la prima volta a luglio da un'unita' di polizia di sicurezza nazionale di recente creazione, sospettati di aver incitato alla secessione attraverso i social media. Un gruppo poco conosciuto che si fa chiamare Friends of Hong Kong ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l'arresto di Chung, ieri, dicendo di aver cercato di organizzare l'ingresso di Chung nel consolato americano quel giorno e di chiedere asilo.