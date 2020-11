New York L'attore Rick Moranis venne attaccato a Central Park: dopo un mese arrestato un senzatetto

Moranis nel 1994

A New York un uomo, Marquis Ventura, 35 anni, un senzatetto, è stato arrestato sabato pomeriggio in relazione a un'aggressione contro l'attore Rick Moranis avvenuta mentre l'attore di 67 anni stava camminando vicino a Central Park a ottobre. Moranis, noto per i suoi ruoli nei film Ghostbusters, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, e I Flinstones, stava camminando su un marciapiede vicino a Central Park la mattina del primo ottobre quando è stato aggredito. Un video rilasciato dalla polizia mostra un uomo che indossa una felpa nera con su scritto I love NY che colpisce Moranis con un pugno buttandolo a terra.