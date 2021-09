Lettera a Bruxelles Caro-bollette, la Spagna chiede all'Ue strumenti per agire sui prezzi "L'ambizioso piano dell'Unione europea per raggiungere la neutralità climatica rischia di cadere vittima dell'impennata senza precedenti dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità", è l'avvertimento dei funzionari di Madrid

La Spagna ha inviato una lettera alla Commissione europea per chiederle di "progettare procedure che consentano agli Stati membri di reagire immediatamente alle impennate dei prezzi" e di "adottare misure per prevenire la speculazione finanziaria nel mercato del carbonio" dell'Ue. Lo riporta Bloomberg che ha preso visione della lettera.

"L'ambizioso piano dell'Unione europea per raggiungere la neutralità climatica rischia di cadere vittima dell'impennata senza precedenti dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità", è l'avvertimento dei funzionari di Madrid.

"Questa situazione può provocare un contraccolpo contro le iniziative di riduzione del carbonio, come già visto in Francia con la crisi dei gilet gialli", si legge ancora nel documento. "Le politiche di riduzione del carbonio sono state generalmente comprese e accettate in Spagna, ma potrebbero non sopportare un periodo prolungato di prezzi proibitivi dell'elettricità", evidenziano le autorità di Madrid.

Commissaria Ue: "Discutiamo come affrontare gli aumenti"

"Stiamo discutendo" dei modi in cui affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, "e naturalmente abbiamo delle idee, ma dobbiamo discuterne prima con i ministri" ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, a margine di una riunione informale dei ministri dell'Energia a Kranj, in Slovenia.