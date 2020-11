Australia, bagnante ucciso in acque basse da uno squalo

​Ancora un attacco mortale di squalo presso una popolare ma non pattugliata spiaggia australiana. Un uomo è stato ucciso domenica mattina da uno squalo di oltre 4metri in acqua bassa presso la Cable Beach del centro turistico di Broome nel Nordovest dell'Australia. La spiaggia è normalmente sorvegliata dai bagnini ma non tra novembre e maggio, perché è il periodo in cui sono comuni in acqua le velenosissime meduse irukandi, oltre a coccodrilli di acqua salata. L'uomo di circa 60 anni è stato riportato a riva dove ha ricevuto i primi soccorsi ma è morto poco dopo.