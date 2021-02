Tennis Australian Open: Djokovic e Serena Williams in semifinale Mercoledì si completerà il quadro delle semifinali dei due tabelloni. Nel torneo maschile, la sfida più attesa è tra Rafa Nadal e l'emergente greco Stefanos Tsitsipas. Tra le donne, la beniamina di casa Ashleigh Barty, numero uno del tennis mondiale, affronterà la ceca Karolina Muchova, mentre sarà derby a stelle e strisce tra Jennifer Brady e Jessica Pegula

Il campione serbo Novak Djokovic, 33 anni, e la campionessa statunitense Serena Williams che di anni ne ha 39, si qualificano per le semifinali degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam.Per conquistare il pass per la finale, i due campioni dovranno affrontare rispettivamente il sorprendente russo Aslan Karatsev e la giapponese Naomi Osaka.Sia Novak che Serena vanno a caccia di nuovi record da battere. L'obiettivo di Djokovic è quello di alzare per la nona volta il trofeo a Melbourne (diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato in tredici occasioni al Roland Garros) e di avvicinare lo spagnolo e Roger Federer come numero di Slam vinti in carriera (Nole è a 17). Dal canto suo, Serena Williams continua ad inseguire il record assoluto di 24 titoli del Grande Slam detenuto dall'australiana Margaret Smith Court. L'americana è ferma a quota 23 ormai da quattro anni.Nei quarti di finale, un Djokovic ancora sofferente al fianco destro ha battuto il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6) in 3 ore e 34 minuti di gioco. Il fuoriclasse di Belgrado, numero 1 del Mondo, raggiunge per la nona volta le semifinali in questo torneo (39esima negli Slam).Contro Zverev è stata una battaglia anche di nervi. "Ho riacquistato la concentrazione dopo aver rotto una racchetta", ha ammesso Djokovic a fine partita. "Ovviamente non ne sono orgoglioso, ma ho i miei demoni con cui devo combattere", ha aggiunto. Sulla strada verso la finale, Djokovic troverà il sorprendente Karatsev. "Ad essere onesti, non l'ho mai visto giocare prima degli Australian Open", ha ammesso Nole.Il 27enne russo, numero 114 Atp, ha fatto sua in 4 set la sfida inedita con il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 21 della classifica Atp e 18esimo favorito del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Karatsev è così diventato il primo giocatore nell'Era Open a raggiungere le semifinali nel suo primo Slam disputato in carriera, per lo più arrivando attraverso le qualificazioni. Una autentica favola, che però difficilmente impietosirà un campione affamato di vittorie come Djokovic.Nel tabellone femminile, una eterna Serena Williams ex numero 1 del Mondo e numero 10 del seeding, ha battuto nei quarti la rumena Simona Halep, numero 2 del Mondo e del seeding, per 6-3, 6-3. Per la Williams è la 40esima semifinale in un torneo dello Slam. "E' la migliore partita che ho giocato in questo torneo, di sicuro", ha detto a fine partita la campionessa americana. "Mi sono reso conto che stavo commettendo molti errori non forzati nelle partite che ho perso, ma sapevo di avere l'opportunità di giocare meglio. Ed è quello che ho fatto", ha aggiunto.In semifinale la Williams affronterà la giapponese Naomi Osaka, altra ex numero 1 del Mondo, che nella notte italiana ha liquidato per 6-2, 6-2, in appena 66 minuti di partita, la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, n.71 del ranking. La giapponese è in vantaggio 2-1 nel bilancio dei precedenti, tra la finale agli Us Open nel 2018 vinta in due set.Mercoledì si completerà il quadro delle semifinali dei due tabelloni. Nel torneo maschile, la sfida più attesa è quella che vedrà opposti il numero 2 del mondo e del tabellone Rafa Nadal all'emergente greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo va a caccia del suo 21° titolo del Grande Slam e conduce 6-1 nei precedenti. L'altro semifinalista emergerà poi dal derby russo tra il numero 4 del mondo Daniil Medvedev e il numero 7 Andrey Rublev. In palio per il vincitore una semifinale Down Under mai ottenuta prima, con il desiderio di giungere in fondo a un torneo in cui l’ultimo trionfo russo porta la firma di Marat Safin nel 2005.Tra le donne, la beniamina di casa Ashleigh Barty, numero uno del tennis mondiale, affronterà la ceca Karolina Muchova (primi quarti Major) mentre il derby a stelle e strisce che non ti aspetti si troveranno di fronte Jennifer Brady e Jessica Pegula, entrambe per la prima volta in carriera tra le prime otto in uno Slam.