Allarme terrorismo a Vienna: spari contro sinagoga, almeno un morto

Allarme terrorismo a Vienna, dove una sinagoga - secondo le prime informazioni - è stata attaccata a colpi di arma da fuoco. Lo riferiscono i media del Paese, che aggiungono che è in corso una massiccia operazione di polizia.Almeno una persona è morta e diverse persone sono rimaste ferite nell'attacco. Lo riferisce una fonte del ministero dell'Interno al giornale austriaco Krone. La polizia austriaca ha lanciato una operazione "su vasta scala" nella zona, in Seitenstettengasse. Secondo le prime informazioni, un agente di polizia sarebbe rimasto ferito e arrestato il colpevole.La polizia viennese al momento non esclude un attentato terroristico. Gli agenti hanno recintato la zona.Un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga. E' quanto il ministero degli interni ha comunicato all'agenzia di stampa austriaca Apa.Sarebbero tre gli assalitori che avrebbero attaccato la sinagoga a Vienna. Lo riporta il quotidiano locale Die Presse, spiegando che uno di loro sarebbe rimasto ferito gravemente ed è in pericolo di vita. Anche diversi poliziotti sono rimasti gravemente feriti. Il ministero dell'Interno austriaco non conferma nessun morto, ma conferma che ci sono diversi poliziotti gravemente feriti. La polizia ha invitato i cittadini a non condividere né video né foto della zona, dove è in corso una vasta operazione. È in corso una caccia all'uomo.Il presidente dell'Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch esclude vittime della comunità ebraica nella sparatoria. La polizia della capitale austriaca ha comunicato che "ci sono diversi feriti" e lanciato un appello di "evitare tutti i luoghi pubblici della città". Ai membri della comunità ebraica a Vienna è stata data indicazione di rimanere in casa e a tutti gli uomini è stato chiesto di rimuovere la kippah, il tipico copricapo.Secondo l'edizione online del quotidiano viennese Kurier, il bilancio dell'attacco nei pressi della sinagoga di Vienna sarebbe di sette morti, tra cui anche un poliziotto. Ci sarebbe anche stata un'esplosione. Varie sparatorie - secondo la stessa fonte - sarebbero avvenute in diverse zone nei pressi della sinagoga.Dopo l'attacco alla sinagoga di Vienna, sarebbe in corso una presa di ostaggi in un ristorante giapponese di Mariahilfer Strasse. Lo scrive il Kronen Zeitung.