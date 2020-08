Formula 1, sesta prova Mondiale con il Gp di Spagna Hamilton trionfa al Montmelò su Verstappen e Bottas, 7° Vettel, ritirato Leclerc Successo numero 88 per il britannico della Mercedes che consolida il primato in classifica. Dopo i tre di testa, tutti doppiati gli altri piloti. Problema elettrico per il monegasco della Ferrari

Condividi

Partito dalla pole position, Lewis Hamilton domina il Gp di Spagna con una gara tutta in testa. Sul circuito del Montmelò, sesta prova del Mondiale, il campione in carica e leader della classifica vola con la sua Mercedes all’ottantottesimo successo della sua incredibile carriera di sei volte iridato, consolidando la sua leadership. Al secondo posto la Red Bull di Max Verstappen (a 24”177), bravo in partenza a inserirsi tra le due Mercedes scattate dalla prima fila. Terza (a 44”752) l’altra freccia d’argento di Valtteri Bottas, autore del giro più veloce. Tutti doppiati gli altri piloti.In classifica Mondiale, Hamilton conduce con 132 punti, seguito da Verstappen con 95 e da Bottas con 88."È stata una giornata grandissima - le prime parole di Hamilton dopo il trionfo -. Sono ammirato da quello che riesce a fare questa macchina. Giornata incredibile con sensazioni stupende ed è stato davvero sorprendente perché avevamo dei problemi con le gomme; la gestione invece è stata molto buona. Siamo riusciti a comprendere bene quello che è successo lo scorso weekend e alla fine questo ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto quest'oggi. Sono riuscito a spingere dall'inizio alla fine".A punti anche le Racing point del canadese Stroll e del messicano Perez, quarto e quinto rispettivamente; sesto lo spagnolo Sainz su McLaren, settimo Sebastian Vettel con la Ferrari superstite, ottavo il thailandese Albon con l’altra Red Bull, nono il francese Gasly con l’Alpha Tauri e decimo il britannico Norris con la seconda McLaren.La Ferrari si rammarica per il ritiro di Charles Leclerc (nono tempo e quinta fila) dopo un testacoda. "Si è spento tutto – spiega il monegasco –, non solo il motore ma anche la luce: a quel punto le gomme si sono sganciate, e mi sono fermato. Poi son ripartito, ma a quel punto ero ventesimo... peccato. Questa gara dice la stessa cosa degli ultimi Gp: non siamo abbastanza forti. Su questa pista deve essere buono tutto il pacchetto, e noi non lo abbiamo".In partenza Verstappen e Stroll si inseriscono tra le due Mercedes, ma al 5° giro Bottas supera Stroll. All’11° giro Hamilton “strappa” e prende il largo. Alla 22ma tornata pit stop di Verstappen che mette le gomme gialle. Al 24° giro tocca alle Mercedes. Al 31° cambio gomme per le Ferrari: media per Leclerc, rossa per Vettel. Il monegasco cerca di recuperare posizioni ma è nel traffico. Il trio di testa fa ormai gara a sé. Al 38° giro Leclerc va in testacoda, il motore si imballa e dopo due giri il ferrarista torna ai box. Verstappen effettua la seconda sosta alla 42ma tornata. Al 45à giro Vettel subisce l’umiliazione del doppiaggio da parte di Hamilton. Al Montmelò si corrono due gare: i tre di testa pronti a doppiare anche il 4°. Sosta di Bottas al 49° giro, di Hamilton al 51°, quando il britannico ha 30” di vantaggio su Verstappen. Perez viene penalizzato di 5” per aver ignorato le bandiere blu. Vettel rinuncia alla seconda sosta, ma subisce i sorpassi di Stroll e di Sainz.Un Mondiale segnato dalla pandemia, che finora aveva visto la vittoria inaugurale di Bottas, poi le tre di Hamilton, e una di Verstappen lo scorso fine settimana. Ora una settimana di pausa, poi la Formula 1 torna a fine mese con il Gp del Belgio a Spa il 30 agosto.