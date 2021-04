Formula 1, Gp dell'Emilia Romagna Verstappen si vendica su Hamilton, a Imola trionfa l'olandese Ribaltato l'ordine d'arrivo del Bahrain. Britannico della Mercedes in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul pilota della Red Bull in virtù del giro più veloce. All'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' terzo Norris, quarta e quinta la rossa con Leclerc e Sainz. Pioggia e incidenti, ma senza conseguenze. Nuova partenza lanciata dopo 32 giri

Condividi

Max Verstappen trionfa a Imola con una gara tutta di testa. Nella seconda prova del Mondiale di Formula 1, l’olandese della Red Bull batte il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) invertendo l’ordine d’arrivo del primo Gp della stagione in Bahrain. Terzo l’altro britannico Lando Norris (McLaren). Ferrari quarta e quinta con Charles Leclerc e Carlos Sainz.In classifica, Hamilton in testa con 44 punti grazie al giro più veloce di Imola, Verstappen a 43, seguono Norris con 27, Leclerc con 20, Bottas con 16 e Ricciardo e Sainz con 14.Gran Premio dell'Emilia Romagna all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ con pioggia e tanti incidenti, per fortuna senza conseguenze per i piloti. Circuito di 4,909 km da percorrere 63 volte per complessivi 309,049 km.Partenza sotto la pioggia a Imola. Alla prima curva contatto tra Hamilton (scattato dalla pole) e Verstappen (seconda fila), con il pilota della Red Bull che schizza in testa davanti al britannico. Al secondo giro subito safety car in pista per l’incidente di Latifi, che finisce contro le barriere, senza conseguenze. Anche Schumacher esce di pista e urta il muro, rientrando in pista con la vettura danneggiata. Esce la safety car con Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc; la Ferrari di Sainz è in settima piazza, però all’11° giro esce di pista e rientra dietro Ricciardo e Norris. Alla 12ma tornata Perez sconta uno stop and go per aver sorpassato la safety car. Cessa la pioggia e la pista si asciuga rapidamente. Iniziano i cambi gomme. Al 28° giro pit stop di Verstappen che rientra dietro Leclerc, Hamilton al comando solo per poco perché alla tornata successiva si ferma e rientra al secondo posto, terzo Leclerc che si è fermato pure lui; seguono Norris, Perez, Sainz e Ricciardo. Al 31° giro errore di Hamilton che va lungo e rientra con l’ala danneggiata.Al 32° giro contatto tra Russell e Bottas, safety car in pista, poi bandiera rossa e gara interrotta per i troppi detriti sul tracciato. Questa la nuova griglia di partenza: Verstappen, Leclerc; Norris, Perez; Sainz, Ricciardo; Stroll, Raikkonen; Hamilton, Tsunoda. Con la partenza lanciata dietro la safety car Verstappen mantiene il comando mentre Norris supera Leclerc. Mentre Perez va in testacoda, Hamilton comincia la sua risalita. Le due Ferrari mettono Norris nel mirino, ma anche Hamilton si lancia all’inseguimento del secondo posto, superando il ferrarista spagnolo. Al 55° giro Hamilton supera Leclerc, “rosse” avviate verso quarta e quinta piazza. Alla 60ma tornata il campione britannico della Mercedes stacca il giro più veloce e supera Norris e conquista la seconda posizione.