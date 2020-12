Formula 1, circuito di Sakhir, sedicesima prova Mondiale Disastro Mercedes ai box in Bahrain, primo successo in carriera di Perez Il messicano della Racing Point precede Ocon (Renault) e il compagno di squadra Stroll. Strada spianata per un incredibile errore delle frecce d'argento che stavano dominando: al pit stop montate gomme sbagliate a Russell e Bottas. Leclerc fuori subito per un contatto con Verstappen e il futuro vincitore, Vettel 12°

Rocambolesco Gran Premio bis del Bahrain, dove vince per la prima volta in carriera Sergio Perez su Racing Point, davanti a Esteban Ocon su Renault e all’altra Racing Point di Lance Stroll. Harakiri Mercedes, che stava dominando la corsa: disastroso pit stop per George Russell e Valtteri Bottas: al giovane britannico, sostituto di Lewis Hamilton positivo al coronavirus, montate le gomme del finlandese e quindi nuovo cambio dopo un giro; al finlandese messi suoi pneumatici usati… Sfumata una doppietta quasi certa. Male le Ferrari. Subito fuori Charles Leclerc, che in partenza ha provocato una carambola con Max Verstappen (Red Bull) e Perez, unico a poter continuare la gara, per poi vincerla. Sebastian Vettel solo 12°. L’unico italiano in pista, Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, ha chiuso in 13.ma posizione.Circuito di Sakhir, accorciato a 3.543 metri rispetto alla gara della settimana precedente, da percorrere 87 volte per complessivi 307,995 km. Nella sedicesima e penultima prova del Mondiale, che si chiuderà il prossimo fine settimana ad Abu Dhabi, nella top ten anche il futuro ferrarista Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo con l’altra Renault, Alexander Albon (Red Bull), Daniil Kvyat (Alpha Tauri), Bottas e Russel che hanno quindi chiuso settimo e ottavo, e Lando Norris (McLaren)Mercedes in prima fila. Contatto in partenza tra Verstappen, Leclerc e Perez: fuori strada la Red Bull dell’olandese e la Ferrari del monegasco, mentre Perez riparte dopo aver cambiato l’alettone. Safety car in pista, con Russell davanti a Bottas. La corsa vera e propria comincia al 6° giro e subito Sainz sorprende Bottas, che però si riprende subito la seconda posizione. In coda, Norris – partito in ultima posizione per la sostituzione di componenti del motore – inizia il suo show risalendo posizioni. Al 29° giro pit stop per Sainz. Al 33° giro lo effettua Vettel. Le Mercedes tirano lungo, con Russell che accumula 3” di vantaggio su Bottas. Al 43° giro cambio gomme per Stroll. Al 46° il pit stop di Russell che rientra dietro il compagno di squadra. Il britannico però accusa un calo di potenza. Il finlandese cambia le gomme alla 50.ma tornata, al rientro in pista è secondo a 8” da Russell. Sainz è terzo mentre Ricciardo e Kvyat lottano per la quarta posizione.Bandiera gialla al 55° giro per l’abbandono in pista di Latifi con la Williams. Norris e Vettel ne approfittano per il pit stop. Sainz e Ricciardo invece lo effettuano proprio quando viene tolta la safety car virtuale e perdono secondi preziosi. Perez supera Ocon e si issa al terzo posto. Mentre Bottas recupera il distacco da Russell, nuova bandiera gialla alla 62.ma tornata per detriti in pista lasciati dalla Williams di Aitken. Le due Mercedes rientrano ai box, dove Bottas perde secondi per un problema a una ruota anteriore, rientrando quinto. Colpo di scena al 65° giro: Russell richiamato ai box perché le gomme montate sono scompagnate… Perez si ritrova al comando, davanti a Ocon e Stroll, mentre Bottas, quarto, è davanti al compagno di squadra. Ma al 71° giro il sostituto di Hamilton sorpassa il finlandese e poi anche Stroll, andando a caccia di Ocon, superato due tornate dopo. Bottas accusa problemi perché per errore gli sono state montate gomme usate… Ancora un colpo di scena: al 79° giro Russell fora e deve fermarsi, tornando in pista quindicesimo, per poi risalire. Perez si avvia incredulo al suo primo trionfo.Infatti il messicano non si capacita: "Sono senza parole, spero di non stare sognando perché ho sognato per tanti anni di vivere questo momento. Non so cosa dire, dopo il primo giro la gara era persa ma non ho voluto mollare. Ho rimontato cercando di fare meglio che potevo. Quest'anno non è stato fortunato per noi, ma stavolta la ruota è girata. Abbiamo fatto una gara fantastica".Fa mea culpa Leclerc: "Quando faccio un errore lo dico, mi piace essere onesto. Ero vicino a Max Verstappen, ho provato a sorpassarlo; avevo visto Perez, ma mi aspettavo rimanesse all'esterno della curva e così non è stato. Non è colpa sua, ovviamente, ma sono stato sorpreso da questo movimento. Ho provato a frenare, ho bloccato e ci siamo toccati".Serafico Verstappen: "Non sono arrabbiato per l'incidente ma è frustrante ritirarsi così presto in una gara nella quale potevamo far bene. Nelle prime curve ho cercato di evitare incidenti e alla curva 4 Leclerc è stato troppo ottimista. Io lo rispetto molto, è un grande pilota, ma in questa situazione ha esagerato un po'".