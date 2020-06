Regione Liguria Autostrade. Toti: "Mit intervenga o lo mettiamo in mora" Per il governatore, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "non sa costruire un piano ragionevole". Il ministro De Micheli convoca Regione Liguria, Aspi, Anas ed Rfi e chiede a Toti una moratoria sulle polemiche relative ai cantieri autostradali

A proposito di dibattito sul ritiro delle #concessioni, io inizierei a revocare le competenze al #Mit, al ministro, a questo #Governo e a tutti i direttori generali. Le loro liti, le loro indecisioni, la loro incompetenza ci hanno portato in questa situazione ormai intollerabile. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) June 12, 2020

La Giunta della Regione Liguria oggi pomeriggio firmerà un atto di messa in mora del Mit per chiedere i danni provocati dai problemi della rete autostradale. Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti. "E' in corso un doloso piano scriteriato - ha detto parlando del piano cantieri - per rimediare a decenni di inerzia in una sola mensilità alla fine del lockdown. La regionalizzazione delle infrastrutture è tema fondamentale. Il primo che revocherei è il Mit, questo Governo, questo ministro e tutti i direttore generali, credo che sia la revoca più urgente". Toti poi ha fatto riferimento alla mattinata di caos sulla rete autostradale. Disagi dovuti alla chiusura prolungata della galleria Provenzale sull'autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra', dove erano in corso ispezioni notturne. I tecnici hanno deciso di posticipare l'apertura per eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza."E' una giornata colposamente o, forse, dolosamente nefasta - prosegue il governatore- il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora dato una mezza risposta alle esigenze della Regione Liguria. Dopo digrigni di denti, proclami a vuoto oggi si sta mettendo in atto un piano folle, psichiatrico di recupero di decenni di colpevole inerzia politica e di due anni di dolosa inerzia politica dal crollo del ponte Morandi, paralizzando questa regione".Per Toti, il Mit "non sa assumersi una responsabilità, non sa costruire un piano ragionevole: come se di colpo un soggetto che si è trascurato per molti anni, venisse curato in un giorno solo con tutte le medicine che non ha preso per vent'anni. Chi ha pensato tutto questo ha bisogno di uno psichiatra, non di un ministero"."C'è la Gronda autostradale di Genova ferma al Ministero delle Infrastrutture perché non si decide sulle concessioni autostradali, di che 'Stati generali' stiamo parlando? - aveva attaccato ieri Toti - Se invece di andare agli 'Stati generali' il ministro stesse un pomeriggio al Mit e firmasse il progetto, 2.500 persone troverebbero un lavoro". "Gliel'ho detto almeno duecento volte, credo che si tratti di un genere letterario tipico dell'altro secolo con 'La Domenica del Corriere' su cui tutte le domeniche usciva un pezzo della storia. Se ormai non fossimo sul supporto telematico - ha concluso -, avrei disboscato alcuni chilometri di boschi in Amazzonia nel mio carteggio con il Mit".Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paolo De Micheli ha chiesto a Toti una moratoria sulle polemiche relative ai cantieri autostradali. E al fine di dare un riassetto generale a tutto il lavoro, lunedì 15 giugno al MIT ha convocato la Regione Liguria, Aspi, Anas ed RFI per valutare ulteriori misure di mitigazione dell’impatto dei cantieri sulla viabilità.