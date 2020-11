Scambio epistolare sui social Conte risponde alla lettera di un bambino: Babbo Natale potrà consegnare i doni "È stato un anno molto difficile - scrive Conte - e tu e tutti i bambini siete stati adorabili"

Il Presidente del Consiglio Conte sui social network risponde alla lettera ricevuta da un bambino riguardo l'autocertificazione 'speciale' di Babbo Natale."Caro presidente Conte, sono preoccupato per Babbo Natale, volevo chiederle se può fare un'autocertificazione speciale per consentirgli di consegnare i doni a tutti i bambini del mondo". Tommaso, 5 anni, di Cesano Maderno in provincia di Monza Brianza, presa carta e penna, ha voluto scrivere una letterina al premier per esprimere la sua preoccupazione in vista del prossimo Natale. E Conte non ha esitato non solo a pubblicare la missiva sul suo profilo Facebook, ma a dare una risposta."Caro Tommaso, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti - scrive il presidente del Consiglio nel lungo post -. Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un'autocertificazione internazionale: può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione. Mi ha poi confermato che usa sempre la mascherina e mantiene la giusta distanza per proteggere se stesso e tutte le persone che incontra"."Gli ho raccontato - prosegue il premier - che quest'anno in Italia è stato un anno molto difficile e tu e tutti i bambini siete stati adorabili. Ho saputo anche che vuoi chiedere a Babbo Natale di mandare via il coronavirus. Non sprecare l'occasione di chiedere un regalo in più. A cacciare via il coronavirus - promette - ci riusciremo noi adulti, tutti insieme".