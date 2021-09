"Noto che anche con vaccinazione si può essere contagiati" Il cardinale Bagnasco: "Ho il covid, il vaccino mi ha protetto" "Non ho disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso" ha raccontato a Vatican news

Il presidente dei Vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco, ha contratto il Covid ma in forma leggerà grazie al vaccino. Lo racconta lo stesso porporato. E invita a vaccinarsi: "Dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid - confida al portale Vatican News - ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso. Quindi, era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere. Questa è la mia esperienza".