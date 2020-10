Amministrative Ballottaggi comunali, L'affluenza è stata del 50,64% Al primo turno ha votato il 67,01% degli elettori. A Bolzano, dove si è votato solo ieri, confermato il sindaco uscente Renzo Caramaschi. Il voto ha riguardato in tutto 67 Comuni, tra cui 9 capoluoghi di provincia

Urne chiuse alle 15 per questa seconda tornata di voto che ha riguardato 67 Comuni, tra cui 9 capoluoghi di Provincia. L'affluenza (che non tiene conto del voto nelle regioni a statuto speciale) è stata del 50,64%, in calo rispetto al primo turno, quando si era recato alle urne il 67,01% degli elettori. Già noto il vincitore del ballottaggio a Bolzano, dove si è votato solo ieri, con la conferma del sindaco uscente, Renzo Caramaschi (centrosinistra).

Iniziato, quindi, lo scrutinio delle schede, mentre in Sicilia (dove si è votato per la prima volta questo weekend in 60 Comuni, ballottaggio previsto per domenica 18 e lunedì 19 ottobre) si registrano due eletti a urne appena chiuse (ore 14). Si tratta di Giuseppe Minutilla, 66 anni, confermato primo cittadino di San Mauro Castelverde, un paese di 1847 anime delle Alte Madonie. Minutilla era l'unico candidato sostenuto dalla lista "SIAmo San Mauro". Perché le elezioni fossero valide era necessario che si recassero al seggio 625 elettori. Alle 11:30 di oggi erano andate a votare 906 persone. L'obiettivo era dunque raggiunto.

E Salvatore Sutera, a capo di una lista civica, che resta sindaco di Gibellina, nella Valle del Belice (Trapani), al termine di una corsa anche qui in solitaria. Agrigento ed Enna sono gli unici capoluoghi di provincia coinvolti. Tra i Comuni più grandi interessati dal voto: Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, San Giovanni La Punta, Carini, Termini Imerese e Misilmeri e Augusta.

Bassa l'affluenza nell'Isola: è stata del 59,18%. i votanti sono stati 409.367 su 691.762 elettori.

I risultati dei ballottaggi:

Reggio Calabria (212 sezioni su 218): Falcomatà (centrosinistra) 58,3%; Minicuci (centrodestra) 41,7%.

Andria (104 sezioni su 110): Bruno (centrosinistra) 58,93%; Coratella (M5s) 41,07%.

Arezzo (96 sezioni su 97): Ghinelli (centrodestra) 54,52%; Ralli (centrosinistra) 45,48%.

Chieti (35 sezioni su 57): Ferrara (centrosinistra) 57,06%; Di Stefano (centrodestra) 42,94%.

Crotone (55 sezione su 74): Voce (Liste civiche) 64,73%; Manica (centrodestra) 35,27%.

Matera (53 sezioni su 63): Bennardi (M5s) 67,76%; Sassone (centrodestra) 32,24%.

Lecco (43 sezioni su 43): Ciresa (centrodestra) 49,93%; Gattinoni (centrosinistra) 50,7%.

Aosta (0 su 22): i candidati sono Nuti (centrosinistra) e Girardini (Liste civiche).

Bolzano (80 sezioni su 80): Caramaschi (centrosinistra) 57,2%; Zanin (centrodestra) 42,8%.