Amministrative Ballottaggi, si vota in 54 comuni. Primo turno in Sicilia Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 4 e dalle 7 alle 15 di lunedì 5 ottobre. Per il ballottaggio al comune di Bolzano si vota solo domenica 4 ottobre dalle 7 alle 21

Condividi

Oggi e domani lunedì 5 ottobre i cittadini di 54 comuni sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali svolte il 20 e 21 settembre. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 4 e dalle 7 alle 15 di lunedì 5 ottobre. Per il ballottaggio al comune di Bolzano si vota solo domenica 4 ottobre dalle 7 alle 21. Lo spoglio delle schede sarà effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.Oltre a Bolzano, sono sette i capoluoghi di provincia in cui si vota: Reggio Calabria (147.063 elettori al primo turno), Matera (50.730 elettori al primo turno), Lecco (38.451 elettori al primo turno), Crotone (50.247 elettori al primo turno), Chieti (44.112 elettori al primo turno), Andria (83.390 elettori al primo turno), Arezzo (77.804 elettori al primo turno). Un capoluogo di regione: Aosta (28.695 elettori al primo turno).In Sicilia il primo turno elettorale in 61 comuni, tra cui i capoluoghi di Enna e Agrigento. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 18 e 19 ottobre.Al primo turno, nei comuni capoluogo di provincia, il centrosinistra ha confermato i sindaci di Trento, Mantova e Trani. Il centrodestra ha strappato al centrosinistra Macerata e ha confermato il sindaco di Venezia. Le liste civiche hanno confermato il sindaco di Fermo. I ballottaggi, nei comuni capoluogo di provincia, vedono la classica sfida tra centrodestra e centrosinistra a Bolzano, Lecco, Reggio Calabria, Chieti e Arezzo. A Matera sfida tra centrodestra e M5s. Ad Andria corrono centrosinistra e M5s. A Crotone centrodestra e civiche. Ad Aosta centrosinistra e civiche.Il voto si svolge nel rispetto delle regole anti covid-19 previste dal protocollo sanitario Interno-Salute del 7 agosto 2020. Tra queste:- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5 C:- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio. Al momento dell'accesso, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto è consigliata un'ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.