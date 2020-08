Roma, bambino ferito da colpo di pistola sparato dal nonno

Tragedia oggi alle 10.30 in un appartamento di via Val Sillaro, in zona Fidene, a Roma. Un bambino è stato colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco esploso dal nonno e si trova ora al Policlinico Umberto Primo. Secondo quanto si apprende, il bimbo sarebbe andato a casa del nonno con il papa' e, quando quest'ultimo era in bagno, sarebbe stato colpito dal colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma del nonno. L'uomo, secondo quanto raccontato a chi indaga, stava riponendo la pistola proprio per non farla prendere al nipotino, quando e' partito il colpo. Il minore è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto i poliziotti del commissariato Fidene e i colleghi del Reparto Volanti.