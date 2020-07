Covid, Speranza blocca i voli provenienti dal Bangladesh Riscontrati diversi casi positivi nel volo proveniente da Dacca, alcuni anche con la febbre

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato ieri a Roma. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - informa il ministero della Salute - è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.Nel volo speciale Dacca - Roma autorizzato da Enav "già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura". Lo rende noto l'unità di crisi della Regione Lazio, precisando che "si chiede la sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza".