New York ​​Usa, arrestato Bannon: è accusato di frode L'ex stratega di Trump avrebbe rubato soldi di campagna per muro

Steve Bannon, un tempo stratega del presidente statunitense Donald Trump e voce della destra repubblicana, è stato arrestato con l'accusa di frode.Bannon, insieme ad altre tre persone, è accusato di aver rubato centinaia di migliaia di dollari donati alla raccolta fondi della campagna chiamata "Costruiamo il muro" al confine con il Messico, che raccolse più di 25 milioni di dollari.Lo scrive Axios. Le accuse sono state presentate dalla procura del distretto meridionale di New York.Bannon è stato arrestato durante l'ultima giornata della convention democratica, in quella che è la giornata di Joe Biden con l'atteso discorso per l'accettazione della nomination alla presidenza.L'arresto riguarda il coinvolgimento nel gruppo 'We Build TheWall' che ha raccolto online più di 25 milioni di dollari. Bannon ha ricevuto dall'organizzazione più di un milione di dollari, parte dei quali usati per sostenere le sue spese personali.La procuratrice Audrey Strauss ha spiegato che Bannon ha ingannato i donatori della raccolta online "facendo credere che tutti i soldi sarebbero stati spesi per la costruzione" del muro. Gli accusati, invece, avrebbero usato centinaia di migliaia di dollari in modo difforme da quello pubblicizzato. Bannon, prima di essere scelto da Trump per guidare la campagna presidenziale 2016 nei fondamentali mesi finali, era stato alla guida di Breitbart News, sito di riferimento della destra conservatrice. Dopo l'elezione di Trump, era entrato alla Casa Bianca come capo stratega. Bannon, che ha guidato la deriva economica nazionalista e la linea dura in tema di immigrazione e sicurezza nazionale del presidente, è stato poi allontanato dall'amministrazione dopo essere entrato in contrasto con lo stesso Trump e alcuni dei suoi principali collaboratori.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso le distanze da Steve Bannon, arrestato con l'accusa di frode. Interpellato dai giornalisti nello Studio Ovale, ha definito l'arresto del suo ex stratega "una cosa molto triste" e ha puntualizzato che non aveva a che fare con lui "da molto tempo". In precedenza, la Casa Bianca aveva affermato che il presidente non aveva mai autorizzato la campagna di raccolta fondi online per la costruzione del muro, al centro delle indagini.