Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso L'inchiesta sull'assalto al Campidoglio, La Camera all'attacco degli uomini di Trump, chiede l'incriminazione di Steve Bannon.

Condividi

La Camera Usa ha votato una risoluzione, con 229 voti a favore e 202 contrari, che ritiene Steve Bannon penalmente responsabile per il reato di oltraggio al Congresso. Nove repubblicani hanno votato a favore della risoluzione. Bannon, alleato dell'ex presidente Donald Trump, e ispiratore delle destre sovraniste, si era rifiutato di testimoniare alla commissione di inchiesta sull'assalto del 6 gennaio al Congresso americano.Bannon rischia fino a due anni di carcere se il Dipartimento di Giustizia deciderà ora di perseguirlo. Sarebbe questo, un messaggio molto forte rivolto gli altri uomini di Trump che si rifiutano di testimoniare. La commissione ha citato in giudizio altri tre ex aiutanti di Trump, tra cui l'ex capo dello staff Mark Meadows, e quasi una dozzina di organizzatori di una manifestazione che ha preceduto l'attacco. La commissione ha anche inviato richieste di documenti alle agenzie governative, così come ai social media e alle società di telecomunicazioni, per mettere insieme un rapporto completo sull'attacco.Lo stesso ex presidente non sarebbe al riparo da un ordine di comparizione davanti alla commissione di indagine se non venissero riconosciute valide le prerogative presidenziali dietro le quali si sta schermando.Secondo gli investigatori, la testimonianza di Bannon è fondamentale per una chiara comprensione delle azioni di Trump prima e durante l'assalto che causò cinque morti. "Secondo i rapporti pubblicati, Bannon aveva una conoscenza specifica degli eventi del 6 gennaio prima che si verificassero, ha avuto un ruolo rilevante nell'attacco", ha detto ai giornalisti la speaker della Camera, Nancy Pelosi. Resta tuttavia remota la possibilità che Bannon venga condannato: è dai tempi dell'amministrazione Reagan che non si è avuta una condanna per oltraggio al Congresso. Anche in questo caso ci potrebbero volere molti mesi, o anche anni, perché Bannon sia condannato.