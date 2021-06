Puglia Crolla palazzina a Barletta, tre feriti

Una palazzina è crollata poco fa a Barletta, a circa 60 chilometri a nord di Bari. Ci sarebbero 3 feriti, due uomini e una donna.A quanto si apprende uno dei due uomini rimasti feriti è il tecnico che era stato chiamato per intervenire su una bombola di gas apparentemente difettosa.Il crollo è avvenuto in via Curci, una traversa di via Roma. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell'ordine.I soccorritori hanno prima rimosso a mano i blocchi di tufo per cercare mettere in salvo i feriti, ora è giunta sul posto una piccola ruspa la cui attività è coordinata dai vigili del fuoco.Via Giuseppe Curci si trova a poca distanza da via Roma dove, il 3 ottobre 2011, il crollo di una palazzina uccise quattro operaie ed una ragazzina (figlia del titolare della ditta) che erano in una maglieria al piano terra dell'edificio. Stando all'ipotesi accusatoria, il crollo fu causato dai lavori di demolizione della palazzina adiacente a quella dove c'era la maglieria.