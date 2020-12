Anche Barr se ne va. L'addio del trumpiano di ferro Il ministro di Giustizia statunitense ha dato le dimissioni ad un mese della fine della presidenza Trump

William Barr "lascerà la Casa Bianca proprio prima di Natale per passare le vacanze con la sua famiglia", cinguetta Trump pochi minuti dopo l'incoronazione di Joe Biden alla presidenza da parte del collegio elettorale. Pubblicando la lettera di dimissioni del Guardasigilli, Trump sottolinea "l'incredibile lavoro" svolto da Barr e precisa che l'incarico sarà assunto dal vice procuratore generale Jeff Rosen, per poco più di un mese, fino all'inaugurazione di Biden il prossimo 20 gennaio. Trumpiano di ferro, Barr ha preso le distanze da "The Donald" dopo l'Election Day del 3 novembre, sottolineando che non sono emerse prove di brogli elettorali mentre il presidente in carica prosegue nella sua battaglia legale per ribaltare il verdetto dell'urna.