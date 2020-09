Rilevate diverse criticità Batterio killer, sospesi tre medici dell'Ospedale Donna e Bambino La decisione è stata presa a seguito delle risultanze della relazione della Commissione Ispettiva Regionale. Le infezioni da Citrobacter hanno causato quattro decessi di neonati e nove lesioni cerebrali permanenti

La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica che, a seguito delle risultanze della relazione della Commissione Ispettiva Regionale in merito alla vicenda Citrobacter dell'Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, a partire da oggi, sabato 5 settembre 2020 vengono sospesi in via cautelare secondo condizioni cautelari: Dott.ssa Chiara B. - Direttore Sanitario AOUI Verona Dott.ssa Giovanna G. - Direttore Medico Ospedaliero AOUI Verona Dott. Paolo B. - Direttore UOC Pediatria ad indirizzo critico AOUI Verona.E' stata inviata ieri sera alla Regione Veneto la relazione del commissario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Francesco Cobello, con le controdeduzioni richieste dal Direttore generale dell'Area Sanità Domenico Mantoan, riguardo alle infezioni da Citrobacter che hanno causato quattro decessi di neonati e nove lesioni cerebrali permanenti, confermate dalla relazione della Commissione di esperti nominata dal governatore Luca Zaia. Sui punti critici evidenziati dalla Commissione regionale, Cobello sottolinea che "queste osservazioni contribuiscono al processo di revisione delle criticità già in atto presso l'Azienda".Riguardo all'andamento epidemiologico dei casi di Citrobacter koseri il commissario dell'Azienda ospedaliera precisa che "una prima considerazione riguarda il confronto per le infezioni invasive tra gli anni 2019, 2019 e 2020. Nel 2018 un solo caso isolato, nel 2019 tre casi di cui due incerti per modalità di trasmissione e per provenienza, nel 2020 cinque casi di cui uno probabile e poi chiusura del punto nascita". "Si sottolinea - prosegue la relazione - che in Azienda viene utilizzato quasi esclusivamente latte già fornito dalle Aziende produttive in forma liquida, per il quale non viene richiesta alcuna manipolazione da parte degli operatori, e solo occasionalmente si utilizza latte in polvere per particolari esigenza del neonato"."In questo caso - prosegue - non viene utilizzata acqua potabile presa dal rubinetto, ma acqua minerale di bottiglia". Cobello conclude la sua relazione ricordando che "la colonizzazione non significa malattia e non è nemmeno predittiva di futura malattia, ma soltanto indicativa di circolazione del batterio".Cinque i punti della relazione che in qualche modo evidenziano delle criticità. Il primo riguarda la mancanza di comunicazione da una parte tra strutture diverse dell'ospedale e a seguire quelle con i genitori dei piccoli pazienti. Il secondo è un tardivo riconoscimento di quanto stava accadendo e la conseguente mancata attivazione per far fronte al problema. Il terzo il mancato aggiornamento dei protocolli relativi alle infezioni e alle relative terapie. Il quarto mette in evidenza una criticità nella pulizia, specie delle mani, da parte degli operatori. Infine il quinto punto segnala una carenza, fin dal 2017 di un approccio multidisciplinare clinico ed epidemiologico dei protocolli con la contestuale mancanza del coinvolgimento di altri specialisti.La relazione prende in esame una serie di aspetti tecnici che riguardano quanto l'Azienda ospedaliera ha messo in atto negli anni sottolineando come dal 2020 siano state effettuati una serie di interventi, anche strutturali, per mettere in sicurezza il reparto interessato dalla diffusione del batterio nonché tutte le misure per superare le criticità precedentemente emerse."Alla cittadinanza, al più presto, va restituito un Ospedale sicuro. Il controllo delle infezioni ospedaliere purtroppo, come la gestione di altri problemi complessi, dipende molto anche dal basso livello di partecipazione nella gestione delle difficoltà affidata a tutti i professionisti, sempre più dedicati alla mera esecuzione di compiti circoscritti" sottolinea Sonia Todesco, Segretaria Generale Fp Cgil di Verona. "La Magistratura, ci auguriamo, concluda nel più breve tempo possibile le indagini e accerti fatti e responsabilità'', conclude.