Basket Ciao Nba, Belinelli torna alla Virtus Bologna 'Progetto stimolante'. Accordo con la Vu Nera fino a giugno 2023

Marco Belinelli torna in Italia. La guardia campione Nba con i San Antonio Spurs nella stagione 2013-2014, in cui vinse anche la gara del tiro da tre punti all'All Star Game vestirà la maglia della Virtus Bologna, con la quale aveva debuttato nel massimo campionato di basket a soli 16 anni prima di fare il salto sull'altra sponda di 'Basket City' e vincere, con la Fortitudo, uno scudetto e una Supercoppa.Trampolino di lancio verso l'Nba e il suo mondo dorato, 'bazzicato' ininterrottamente dal 2007 ad oggi.Quello della Virtus, "è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante", spiega il neo' virtussino.Belinelli è il quarto miglior realizzatore della Nazionale con 2.258 punti in 154 partite proverà a trascinare la Virtus nell'Olimpo dei canestri: l'accordo stretto con la Vu Nera arriva infatti fino al giugno 2023.