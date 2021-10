Finanza Bene i mercati, sale il petrolio

di Paolo Gila Seduta positiva per tutti i listini, che hanno beneficiato di alcuni dati macroeconomici come le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione in America, inferiori alle attese. La conferma della ripresa in atto anche nei consumi ha tonificato i mercati. Milano, Parigi e Francoforte hanno guadagnato tra l’1 e 20% e l’1 e 40% mentre Londra ha segnato in chiusura +0,94%. New York mostra alle 17 e 30 ora italiana un progresso del Dow Jones e del Nasdaq intorno al punto e mezzo percentuale. Petrolio in crescita con il WTI che sfiora gli 81 dollari il barile. Spread btp/bund in leggero calo a 106 punti base, euro stabile sul dollaro a quota 1 e 16.