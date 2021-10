Bene Milano e Parigi, effetto trimestrali

di Paolo Gila Mentre si attende la comunicazione della BCE sui tassi e sulla politica monetaria, le borse europee viaggiano in ordine sparso. Deboli e poco sotto la parità Londra e Francoforte mentre Milano guadagna lo 0,40% e Parigi lo 0,49%. La crescita dei due listini è anche dovuta agli effetti legati alla pubblicazione delle trimestrali di diversi gruppi. A Piazza Affari, bene e in prima linea STM, +4,61%, Unicredit +0,96% e Stellantis + 0,63%. Ma non mancano prese di beneficio dopo i deludenti conti di TIM, -4,63% e Saipem, +8,65%. In crescita lo spread btp/bund a 11 punti base, euro contro dollaro a 1,16 e 20.