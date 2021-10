Bene Milano, meglio Wall Street

di Paolo Gila Seduta in ordine sparso per le borse europee che hanno risentito dei timori di ripresa dell’inflazione, in Germania e su tutto il Continente, della riduzione della crescita come annunciato dalla BCE e dal clima ottimistico di Wall Street nel pomeriggio (Dow Jones + 0,51% e Nasdaq +1,16% alle 17 e 30 ora italiana). In questo contesto gli investitori si sono riposizionati soprattutto sull’obbligazionario, vendendo titoli di stato italiani. Il rendimento del nostro decennale è salito all’1 e 02%, con lo spread btp/bund a 117 punti base. Milano ha chiuso con un progresso dello 0,31%, Parigi è stata la migliore, +0,75%, mentre Londra e Francoforte hanno chiuso poco sotto la parità.