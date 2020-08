Video messaggio Beppe Grillo: serve infrastruttura unica per superare il divario digitale Il cofondatore del Movimento 5 stelle scende di nuovo in campo e sul suo blog rilancia rete unica e 5G

Una rete unica, multi-tecnologica, aperta e separata dai clienti finali. E' la proposta che Beppe Grillo lancia in un lungo post dedicato al digitale sul suo blog."Adesso, solo adesso, abbiamo l'opportunità di fare scelte coraggiose, sostenendo lo sviluppo digitale dell'Italia con una visione industriale e di lungo periodo. Infrastrutture e competenze digitali, infatti, sono un elemento imprescindibile per rendere il nostro Paese competitivo sui mercati internazionali e generatore di sviluppo. Lo sviluppo digitale dipende adesso da noi: è il momento giusto per fare un piano industriale, non un piano finanziario", afferma.L'ex Garante e cofondatore del Movimento 5 stelle, in un video messaggio sul suo blog, sostiene il progetto di una unica rete digitale "È ora arrivato il momento per Tim di invertire la rotta rispetto al passato, sviluppando una maggiore focalizzazione sulle attività tecnologiche, anche attraverso la separazione di tali attività dal resto del perimetro aziendale. In particolare, è fondamentale che Tim torni ad essere una realtà che investe pesantemente e in maniera integrata nelle tecnologie di comunicazione, sia attuali (come ad esempio la fibra ottica) che prospettiche (come ad esempio il 5G), anche congiuntamente con gli altri operatori del settore in chiave finalmente sistemica"."È auspicabile che il progetto di creazione di una società unica delle reti e delle tecnologie venga realizzato sotto la guida e l'indirizzo di istituzioni pubbliche con un'ottica paziente, che siano in grado di garantire sicurezza, stabilità e sviluppo nel lungo periodo", spiega il garante del M5S, secondo il quale "per realizzare questo progetto ambizioso bisogna pensare di separare in due la società, mantenendo inalterato l'attuale organico. Bisogna dividere i servizi dalle infrastrutture creando finalmente due società separate", afferma ancora Grillo in un altro passaggio."La società unica delle infrastrutture e delle tecnologie dovrebbe avere come primo azionista un soggetto in grado di garantire l'indipendenza del network dai suoi utilizzatori, oltre che un orizzonte di investimento di lunghissimo periodo. Questo risultato - insiste Grillo - si potrebbe ottenere replicando il modello di successo delle importanti realtà che gestiscono le infrastrutture energetiche del Paese, nelle quali Cassa Depositi e Prestiti rappresenta il socio di riferimento in un contesto di azionariato diffuso. La presenza di un'Istituzione come Cassa Depositi e Prestiti sarebbe, infatti, sinonimo di stabilità nell'azionariato e garanzia di massicci investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura digitale del Paese"., conclude Grillo.