Tensioni Est-Ovest ​Berlino: Mosca è minaccia concreta e immediata alla sicurezza dell'Europa Intervento del ministro della Difesa, Kramp-Karrenbauer

Condividi

La Russia costituisce una minaccia "concreta e immediata" alla sicurezza dell'Europa, ha dichiarato la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer."La azioni militari e le armi russe in piena Europa hanno creato minacce reali", ha aggiunto in un colloquio alla Fondazione Konrad Adenauer. "Chi denuncia la minaccia non è contro la Russia. Chi lo fa affronta un fatto politico importante e mette in campo una prevenzione attiva per i nostri Paesi e per l'Europa".Il dispiegamento delle forze russe al confine con l'Ucraina "non è una azione che ispira fiducia ma al contrario che vuole provocare una reazione". Ma Germania e Ucraina, ha sottolineato, "non cascheranno nella provocazione russa".