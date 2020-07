Germania Berlino, auto sulla folla: almeno sette feriti, tre gravi Al momento la polizia ipotizza un incidente causato dalla velocità eccessiva.

Almeno sette persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, a Berlino questa mattina mattina dopo che un'auto ha travolto la folla. L'uomo alla guida del mezzo è stato preso in custodia.L'episodio è avvenuto verso le 7.20, riferiscono i giornali tedeschi, ad Hardenbergplatz, vicino alla stazione ferroviaria del Giardino zoologico.Come ha riferito un portavoce, la polizia attualmente ipotizza che si sia trattato di un incidente causato dalla velocità eccessiva.Sul posto sono intervenute anche unità cinofile per il rilevamento di eventuali esplosivi.