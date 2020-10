Il Cav è in attesa di un secondo test Berlusconi è negativo al tampone, atteso secondo test In isolamento ad Arcore dopo la positività al Covid accertata il 2 settembre scorso, Silvio Berlusconi, riferiscono fonti azzurre, sarebbe risultato negativo al tampone cui si era sottoposto alcuni giorni fa. Attesa un'altra conferma su un test successivo

Silvio Berlusconi all'uscita dal San Raffaele, Milano (Ansa)

L'ex premier Silvio Berlusconi è risultato negativo al tampone domiciliare di qualche giorno fa e oggi dovrà farne un altro. Se dovesse andare bene anche il secondo test naso-faringeo, raccontano fonti azzurre, il presidente di Forza Italia parteciperà al ricevimento serale organizzato a Villa Macherio per festeggiare i due novelli sposi, insieme da 9 anni, dai tempi dell'università Bocconi.Nel frattempo anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed è anche tornata al lavoro in Mondadori. Già il 29 settembre scorso Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito di un primo tampone negativo, notizia poi non seguita da conferme ufficiali.Il matrimonio di Luigi con la fidanzata Federica sono previste nel pomeriggio in chiesa a Milano e in serata ci sarà una cena di famiglia a Macherio. Programmate per la scorsa estate, le nozze erano state rinviate causa Covid. Alla cerimonia difficilmente ci sarà il Cavaliere, mentre è più probabile la sua partecipazione al ricevimento. I due sposi erano in Sardegna quest'estate a Villa Certosa insieme alla sorella Barbara, anche lei positiva al virus.