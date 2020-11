A "Che tempo che fa" su Rai3 Berlusconi: "Opposizione disponibile a dialogo per bene Italia" Per il presidente di Forza Italia "bisogna fare quello che ha chiesto il presidente Mattarella mettendo da parte le polemiche politiche"

"Noi siamo all'opposizione di questo Governo, ma non ci sono limiti alla nostra disponibilità per il bene dell'italia in un momento così grave. Sono stato il primo a dire che nell'emergenza ci si stringe intorno alle istituzioni, bisogna fare quello che ha chiesto il presidente Mattarella mettendo da parte le polemiche politiche e mettere insieme le migliori risorse del Paese per affrontare una situazione straordinaria. Serve uno sforzo comune a prescindere dagli schieramenti politici. Ora non è il momento delle polemiche, ma chiedo all'esecutivo di ascoltarci".Così Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, a "Che tempo che fa" su Rai3.