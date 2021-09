Le commemorazioni per il 20° anniversario dell'11 settembre ​11/9. Biden, appello all'unità: "per sconfiggere la paura" L'America celebra il 20 anniversario dell'11 settembre con cerimonie solenni in ciascuno dei tre siti in cui si schiantarono i dirottatori di Al-Qaeda, colpendo il cuore culturale, finanziario e politico degli Stati Uniti

"Nei giorni successivi all'11 settembre abbiamo visto qualcosa di molto raro: Un vero senso di unita' nazionale". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto appello all'unità nel suo Paese e a lasciarsi alle spalle la paura, in un videomessaggio registrato in occasione del ventesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. "Per me, la lezione principale dell'11 settembre 2001 è che, quando siamo più vulnerabili, nel tiro alla fune che ci rende umani, nella battaglia per l'anima degli Stati Uniti, l'unità è la nostra più grande forza", dice Biden nel video pubblicato sul suo account Twitter ufficiale.Biden ha intenzione di partecipare alle cerimonie di commemorazione oggi nei tre luoghi in cui sono avvenuti gli attacchi due decenni fa - New York, Shanksville (Pennsylvania) e il Pentagono - ma non rilascerà dichiarazioni a quegli eventi, preferendo affidare il suo pensiero al videomnessaggio.Parteciperanno anche gli ex presidenti George W. Bush e Barack Obama, riunendo tutti i leader statunitensi dell'era post 11 settembre, tranne l'ex presidente Donald Trump, che invece commenterà un incontro di boxe,A Shanksville in Pennsylvania un memoriale ricorda il luogo dove uno dei quattro aerei dirottati si è schiantato dopo che i passeggeri tentarono di riprendere il controllo del velivolo destinato a schiantarsi sul Campidoglio a Washington.