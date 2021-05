Stati Uniti Covid, Biden ordina a intelligence di indagare su origine virus Rapporto al presidente in 90 giorni

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha ordinato alle agenzie di intelligence di indagare sulla comparsa del Covid-19 sulla cui origine stanno emergendo posizioni sempre più ostili verso la Cina accusata di scarsa trasparenza.Il presidente, in una dichiarazione ufficiale ha detto di "aver chiesto oggi ai servizi di intelligence di raddoppiare gli sforzi per raccogliere ed analizzare le informazioni che possano portarci più vicini a una conclusione definitiva e di farmi un rapporto in 90 giorni.Come parte del report ho chiesto aree di ulteriore indagine, incluse specifiche domande per la Cina". "Gli Usa - conclude Biden - continueranno a lavorare con i partner nel mondo per fare pressione sulla Cina affinché partecipi ad una indagine piena, trasparente e basata sulle evidenze e consenta l'accesso a tutti a dati e prove che siano rilevanti".