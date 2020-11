Stati Uniti Biden: ​la destra vuole togliere la copertura sanitaria agli americani La transizione va avanti, dice Biden, il rifiuto di Trump di riconoscere la sconfitta è imbarazzante

Cancellare l'Obamacare farà fare agli Stati Uniti "un passo indietro". Lo ha dichiarato da Wilmington, nel Delaware, la vice presidente eletta Kamala Harris a proposito del ricorso contro l'Obamacare presentato dai repubblicani alla Corte Suprema. Se il ricorso fosse accolto, verrebbe "tagliata l'assistenza sanitaria a 20 milioni di americani" e si ridurrebbero "le protezioni a più di 100 milioni di persone", ha aggiunto Harris. "Joe Biden ha vinto nettamente le elezioni" ha aggiunto Kamala Harris introducendo il discorso in diretta televisiva del presidente eletto Joe Biden che ha parlato soprattutto di Covid-19 e Obamacare.La destra vuole privare gli americani della copertura sanitaria ha rimarcato il presidente eletto Joe Biden parlando nel giorno in cui l'Obamacare è tornata alla Corte Suprema chiamata per la terza volta in 10 anni a deciderne il destino. "Proteggerò l'Obamacacare come proteggo la mia famiglia". Parola di Joe Biden che definisce la copertura sanitaria un diritto di tutti. "La sanità non è un tema diparte, ma i repubblicani l'hanno ideologizzato, col rischio di strappare la copertura sanitaria a milioni e milioni di americani", ha detto Joe Biden difendendo l'Obamacare emettendo in guardia dai rischi di abolirla nel pieno di una pandemia che ha colpito oltre 10 milioni di americani."Il rifiuto di Donald Trump di concedere la vittoria non ha molte conseguenze. Sulla strada della transizione possiamo andare avanti senza fondi e senza briefing": lo ha detto Joe Biden, per il quale il lavoro verso l'insediamento della prossima amministrazione è già iniziato. "Non vedo la necessità di azioni legali per assicurare la transizione", ha aggiunto il presidente eletto."Penso che sia un imbarazzo", così ha risposto Biden a una domanda sul rifiuto di Donald Trump di riconoscere la sconfitta nella corsa per la Casa Bianca.