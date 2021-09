Biden al telefono con Xi-Ping: confronto rientri su strada giusta ​Si tratta della prima telefonata da prima da febbraio scorso, quando Biden era appena arrivato alla Casa Bianca

Condividi

Il presidente Usa, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il leader cinese Xi Jinping. "I due leader - ha spiegato la Casa Bianca - hanno avuto un'ampia discussione strategica in cui hanno discusso dei temi i cui gli interessi dei due Paesi convergono e delle aree in cui gli interessi, i valori e le prospettive divergono". Durante il colloquio, è stata affrontata la questione della "responsabilità di entrambe le nazioni per garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto". La telefonata è arrivata mentre il rapporto sta diventando sempre più conflittuale, e dopo che gli incontri che hanno coinvolto i suoi funzionari di gabinetto e le controparti cinesi negli ultimi mesi sono rimasti infruttuosi, ha detto ai giornalisti un alto funzionario della Casa Bianca.La Cina è "pronta" a cooperare su questioni che vanno dall'economia globale ai cambiamenti climatici, ma per far rientrare le relazioni tra i due Paesi sulla "strada giusta", la cooperazione deve essere improntata al "rispetto delle reciproche preoccupazioni fondamentali". E' quanto avrebbe detto il presidente cinese Xi Jinping durante la telefonata.Si tratta della prima telefonata da prima da febbraio scorso, quando Biden era appena arrivato alla Casa Bianca e si era intrattenuto due ore al telefono con il leader cinese. Le relazioni tra i due Paesi sono diventate sempre più tese sotto la presidenza di Donald Trump che ha avviato una guerra commerciale tra le due potenze mondiali. Secondo quanto è stato riferito dalla Casa Bianca, Biden ha voluto far passare il messaggio di volersi assicurare che la dinamica resti concorrenziale ma che questa non generi in un "conflitto imprevisto".