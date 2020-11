Prima intervista di Joe Biden "Questo non sarà il terzo mandato di Obama" "Non userò la giustizia per colpire Trump"

La prima intervista dopo la vittoria nelle elezioni del 4 Novembre Joe Biden l'ha rilasciata alla televisione americana Nbc. "America first ha significato America da sola": così Joe Biden ha ribadito l'intenzione di mandare in soffitta la dottrina portata avanti per quattro anni da Donald Trump. E ha proseguito: "Questo non è il terzo mandato di Obama perché affrontiamo un mondo completamente differente da quello che abbiamo affrontato nell'amministrazione Obama/Biden". Biden ha poi preso le distanze da Trump escludendo di usare, in futuro, il ministro della Giustizia per indagare il suo rivale. "Io non farò - ha detto - come questo presidente e non userò il dipartimento della Giustizia come strumento perché faccia accadere qualcosa. Ci sono inchieste a livello statale ma non c'è niente che io possa fare. Io sono concentrato ad aiutare la classe media, che è stata colpita dalla crisi. Quello è ciò che mi interessa". A proposito della pandemia "La mia speranza è che l'amministrazione Trump sia in grado di cominciare a distribuire il vaccino anti-covid prima che io assuma l'incarico". Il presidente eletto ha quindi sottolineato come per la sua amministrazione per la distribuzione del vaccino bisognerà concentrarsi innanzitutto sul personale in prima linea sul fronte della lotta alla pandemia e sulla riapertura delle scuole.