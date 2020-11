Il presidente eletto degli Stati Uniti Usa, Biden: "Rientreremo nell'Oms e Accordi Parigi dal primo giorno"

"Dal primo giorno, noi rientreremo nell'Oms e negli Accordi per il Clima di Parigi". Così il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, in un video-messaggio.Joe Biden ha scelto chi sarà il segretario al Tesoro nella sua amministrazione. "Ci sarà un annuncio presto", ha aggiunto Biden.Donald Trump sta mostrando un'incredibile irresponsabilità e sta dando un incredibile messaggio negativo al mondo": così Joe Biden commenta la situazione di stallo dopo le elezioni presidenziali americane, con Trump che rifiuta di riconoscere la sconfitta impedendo la transizione."Non è uno scherzo. Quello che Trump sta facendo è da presidente più irresponsabile della storia americana", ha aggiunto Biden, riferendosi anche al tentativo dell'inquilino della Casa Bianca di voler sovvertire il voto in Michigan. "Non so il motivo per cui si comporta così, ma penso sia totalmente irresponsabile", ha aggiunto."Il Paese è ancora in crisi, ed abbiamo davanti a noi ancora un buio inverno". Lo ha detto Joe Biden riferendosi all'emergenza Covid sottolineando che "ieri l'America ha raggiunto un'altra soglia tragica, 250mila morti, un quarto di milioni di persone morte per il Covid". Biden poi ha ribadito l'accusa: i ritardi dell'amministrazione Trump nell'avviare la transizione rischiano di "costare vite umane" perché si impedisce di coordinare il passaggio di consegne alla sua squadra anti Covid, soprattutto per quanto riguarda i piani di distribuzione del vaccino."Non ci sarà alcun lockdown nazionale, non chiuderò l'economia a causa del virus" ha aggiunto Biden, ribadendo però come metterà in campo una strategia nazionale, a partire dall'obbligo della mascherina: "Non è un simbolo di appartenenza politica ma un dovere patriottico".