Il Presidente-eletto Usa, Biden: deve esserci equità nella distribuzione del vaccino Covid

Ci deve essere equità nella distribuzione del vaccino. Lo afferma il presidente-eletto Joe Biden, sottolineando che la comunità degli afroamericani è stata colpita duramente colpita dal Covid-19.Joe Biden ha inoltre promesso che la sua sarà l'amministrazione più multirazziale della storia degli Stati Uniti. Biden ha risposto così in conferenza stampa a una cronista che gli chiedeva se avrebbe scelto una persona di colore per i dipartimenti di Giustizia e di Difesa dopo aver selezionato due bianchi come segretario di Stato e segretario al Tesoro. Incalzato dalla cronista, che gli chiedeva se non intendeva quindi impegnarsi in questo senso, Biden ha ribadito la promessa dell'amministrazione più multirazziale di sempre senza entrare nei dettagli.Il presidente eletto degli Stati Uniti ha affermato che il rapporto sul lavoro più recente è "terribile" e che non c'è tempo da perdere, perché milioni di persone hanno perso il lavoro o hanno visto i loro redditi tagliati. Con l'accelerazione della pandemia in tutto il Paese, i datori di lavoro americani hanno ridotto drasticamente le assunzioni il mese scorso, con 245mila posti di lavoro in più, il dato più basso da aprile e il quinto rallentamento mensile consecutivo. Biden ha invitato il Congresso a far passare con urgenza uno stimolo economico per aiutare a voltare pagina sull'impatto che il coronavirus ha avuto sull'economia degli Stati Uniti. Il rapporto di venerdì ha fornito le ultime prove che il mercato del lavoro e l'economia stanno vacillando di fronte a un virus che ha infranto i record giornalieri di infezioni confermate. È probabile che l'attività economica rallenti ulteriormente con l'aggravarsi della pandemia durante i mesi invernali. "Era triste - ha sottolineato Biden -. Mostra un'economia in stallo".