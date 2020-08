Elezioni Bielorussia: aperti i seggi,un'ex casalinga sfida Lukashenko 6,8 milioni di elettori sono chiamati a votare il presidente, dopo una campagna elettorale caratterizzata dalla dura repressione dell'opposizione, messa in atto dal leader Aleksander Lukashenko, favorito alle urne.

Si sono aperti i seggi elettorali in Bielorussia, dove oggi si vota per le presidenziali. Il presidente Aleksandr Lukashenko, che governa il Paese col pugno di ferro dal 1994 ed è soprannominato "l'ultimo dittatore d'Europa", corre per il suo sesto mandato da capo dello Stato.I candidati sono in tutto cinque, ma la principale rivale di Lukashenko è considerata l'ex casalinga Svetlana Tikhanovskaya, entrata in politica dopo che suo marito Sergey Tikhanovsky, un noto blogger e oppositore, è finito in carcere con accuse ritenute da molti di matrice politica e gli è stata così impedita la candidatura. In questi mesi si sono registrate diverse proteste di massa contro Lukashenko con decine di migliaia di persone, e oltre a Tikhanovsky anche altri oppositori di spicco sono stati arrestati o si sono visti respingere la richiesta di candidatura.Un reporter dell'Afp in uno degli oltre 5.700 seggi elettorali del Paese testimonia che gli elettori hanno cominciato ad arrivare e che alcuni dei votanti indossano dei braccialetti bianchi come chiesto da Tikhanovskaya per essere facilmente identificabili come sostenitori dell'opposizione. Si poteva votare da martedì, ma Tikhanovskayaha invitato coloro che la appoggiano a recarsi alle urne oggi,ultimo e principale giorno di voto, per cercare di limitare brogli e manipolazioni.Secondo le autorità, l'affluenza alle urne nel corso dei quattro giorni di votazione anticipata alle presidenziali in Bielorussia ha raggiunto il 32,24%.La popolarità di Lukashenko è considerata in netto calo a causa dei problemi economici e della pessima gestione dell'epidemia diCovid-19, da lui bollata come "una psicosi". L'attuale presidente resta però il favorito, anche perché può probabilmente contare su brogli e irregolarità nel voto. Dalle elezioni Lukashenko rischia comunque di uscire politicamente indebolito.Tikhanovskaya teme che il regime possa usare la forza per reprimere eventuali nuove proteste e ieri ha invitato a evitare la violenza e ha promesso il suo "sostegno a ogni poliziotto e a ogni ufficiale che si rifiuta di obbedire a un ordine criminale".