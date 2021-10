Bielorussia, autorità anticrimine alla ricerca di estremisti su Telegram e nelle reti sociali

Il Direttorato generale per la lotta al crimine organizzato e alla corruzione bielorusso (GUBOP) ha avviato la pratica per riconoscere come formazioni estremiste gruppi non registrati di cittadini che svolgono attività estremiste, anche nella messaggistica e nelle reti sociali.Il comunicato ufficiale precisa: "Ciò significa che gli iscritti ai canali del messenger Telegram, ritenuti estremisti e alle chat room saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 361-1 del Codice Penale (fino a sette anni di carcere) come partecipanti a una formazione estremista".Lo scorso luglio, il KGB bielorusso ha annunciato di aver lanciato un'operazione su vasta scala per spazzare via "individui radicalizzati".Il vice capo del dipartimento investigativo, Konstantin Bychyk, ha detto che sono stati identificati i partecipanti alle "chat room distruttive" di Telegram in cui si stavano reclutando e selezionando giovani, potenziali candidati per nuovi disordini di massa e persino per atti di terrorismo".